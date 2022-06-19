На Дніпропетровщині пролунав потужний вибух після ракетного удару, є жертви

У Дніпропетровській області пожежа знищила нафтобазу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Новомосковському районі Дніпропетровської області після ракетного удару вибухнув резервуар з паливом. В результаті постраждали щонайменше 13 людей, є один загиблий.

Про це повідомив у Telegram керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"На жаль, є сумні новини. Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені. Ця атака наробила багато біди – загалом постраждали 13 людей, у однієї людини забрала життя", – написав Резніченко.

За даними Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, ворог завдав три ракетні удари по Новомосковському району і влучив у нафтобазу. Загорілися резервуари з мазутом та пальним, нафтобаза була знищена.

Також з'явилося відео з місця події.