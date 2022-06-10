В Донецке раздался мощный взрыв возле офиса Пушилина – Андрющенко

Взрыв произошел возле офиса Дениса Пушилина. / Фото: РИА Новости, Коллаж: Сегодня

В Донецке раздался взрыв возле офиса главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко.

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"Совпадение?"

"Подробностей пока нет, но…. Три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И тут взрыв у офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю", – сказал он.

По словам Андрющенко, стоит вспомнить, как "закончили Паши Губаревы, Захарченки и Гиви с Моторолами". Также он призвал коллаборантов сдаваться, пока не поздно.

"Хотя бы останетесь в живых", – отметил советник.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, вероятно, был ранен в оккупированном Лимане Донецкой области. При этом видео, которые публикуются с ним, вероятно, старые.

В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что во время удара украинской армии в Лимане ликвидировали "кого-то из верхушки РФ". Этот человек сопровождал главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.