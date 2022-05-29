В Донецкой области из-за обстрела более 100 горняков оказались заблокированы под землей

В Донецкой области из-за вражеского обстрела два района остались без электричества / Фото: Коллаж: Сегодня
В результате боевых действий Бахмутский и Краматорский районы Донецкой области остались без электричества. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
По информации Кириленко, под землей из-за обесточивания шахт остались более ста горняков.
"115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте "Центральной", 3 на шахте "Торецкой". Сейчас администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность", – рассказал он.
Он отметил, что из-за боевых действий на магистральной линии электропередач сработала аварийная защита, из-за чего обесточена Центральная электроподстанция НЭК Укрэнерго в районе Торецка и, как следствие, – населенные пункты Бахмутского и Краматорского районов.
"Восстановительные работы уже начались – здесь необходимо будет ликвидировать около двух десятков порывов проводов. Из-за отключения электричества прекращена подача воды от Фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты без воды", – сообщил Кириленко.
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