На Донеччині через обстріл понад 100 гірників виявилися заблоковані під землею

На Донеччині через ворожий обстріл два райони залишилися без електрики / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок бойових дій Бахмутський та Краматорський райони Донецької області залишилися без електрики. Про це в Telegram-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За інформацією Кириленка, під землею через знеструмлення шахт залишилося понад сто гірників.

Реклама

"115 торецьких гірників залишилися під землею: 112 на шахті "Центральній", 3 на шахті "Торецької". Наразі адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню", – розповів він.

Він зазначив, що через бойові дії на магістральній лінії електропередач спрацював аварійний захист, через що знеструмлено Центральну електропідстанцію НЕК Укренерго в районі Торецька і, як наслідок, – населені пункти Бахмутського та Краматорського районів.

"Відновлювальні роботи вже розпочалися – тут необхідно буде ліквідувати близько двох десятків поривів проводів. Через відключення електрики припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водопроводу – Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти води", – повідомив Кириленко.

94-й день війни, що відбувається в Україні