В Донецкой области СБУ поймала шпиона в юбке

Задержание подозреваемой. Фото: коллаж "Сегодня"
В Бахмуте Донецкой области правоохранители задержали местную жительницу, которая передавала войскам РФ координаты мест дислокации Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.
Так, в мае-июне 2022 года 18-летняя гражданка Украины по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств РФ. Она передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники вооруженных сил Украины на территории города Бахмута.
Правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи российским захватчикам указанных данных.
10 июня женщину задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Национальная полиция Украины открыла около пяти сотен уголовных производств относительно возможной коллаборационной деятельности, то есть по статье 111.1 Уголовного Кодекса.
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