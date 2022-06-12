У Донецькій області СБУ спіймала шпигуна у спідниці

Затримання підозрюваної. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бахмуті Донецької області правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка передавала військам РФ координати місць дислокації Збройних сил України.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура у Facebook.

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Зокрема, у травні-червні 2022 року 18-річна громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств РФ. Вона передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України на території Бахмута.

Правоохоронці зафіксували 14 фактів передачі російським загарбникам таких даних.

10 червня жінку затримали. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Національна поліція України відкрила близько п'яти сотень кримінальних проваджень щодо можливої колабораційної діяльності, тобто за статтею 111.1 Кримінального кодексу.

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