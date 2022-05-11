В ЕС хотят объявить уклонение от санкций преступлением

В Еврокомиссии заговорили об уклонении от санкций как о преступлении. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейская комиссия представит юридическое предложение объявить в Евросоюзе уклонение от санкций преступлением. Произойдет это через две недели. Этот шаг поможет странам конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против РФ.

Об этом сообщает Politico.

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Как стало известно, Европейская комиссия внесет предложение в соответствии с положением договора, которое позволяет странам "устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и санкций в отношении особо серьезных преступлений трансграничного характера".

По словам чиновников, этот шаг предоставит странам правовую основу для ареста замороженных активов.

Против РФ и дальше вводят санкции

Правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В списке санкций оказались более 130 человек и 70 компаний.

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Среди физических лиц, попавших под ограничения, – премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главари "ЛДНР", а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.

Кроме прочего, Япония ввела ряд экспортных санкций. Был расширен перечень попавших под санкционные меры компаний и организаций, которые, по мнению Токио, связаны с оборонным сектором. Например, "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

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