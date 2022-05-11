У ЄС хочуть оголосити ухилення від санкцій злочином

У Єврокомісії заговорили про ухиляння від санкцій, як про злочин. Фото: колаж "Сьогодні"
Європейська комісія представить юридичну пропозицію оголосити у Євросоюзі ухилення від санкцій злочином. Станеться це за два тижні. Цей крок допоможе країнам конфіскувати активи, заморожені в рамках санкційної кампанії проти РФ.
Про це повідомляє Politico.
Як стало відомо, Європейська комісія внесе пропозицію відповідно до положення договору, яке дозволяє країнам "встановлювати мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і санкцій щодо особливо серйозних злочинів транскордонного характеру".
За словами чиновників, цей крок надасть країнам правову основу для заарештування заморожених активів.
Проти РФ і надалі вводять санкції
Уряд Японії ввів нові санкції щодо Російської Федерації. У списку санкцій опинилися понад 130 осіб і 70 компаній.
Серед фізичних осіб, що потрапили під обмеження, – прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, заступник секретаря Ради безпеки РФ Рашид Нургалієв, ватажки "ЛДНР", а також родичі бізнесмена Геннадія Тимченка.
Окрім іншого, Японія запровадила певні експортні санкції. Було розширено перелік компаній і організацій, що потрапили під санкційні заходи, які, на думку Токіо, пов'язані з оборонним сектором. Наприклад, "Алмаз-Антей" та корпорація "Тактичне ракетне озброєння".