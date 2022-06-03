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В Генштабе назвали направление, которое стало самым "разгромным" для оккупантов

Мария Дмитренко
3 июня, 09:52
Подсчет потерь армии РФ усложняется высокой интенсивностью боевых действий

Военные РФ несут колоссальные потери. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1367 танков и ликвидировали около 30 950 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 950 (+100 за сутки) человек ликвидировано;
  • танков – 1367 (+4);
  • боевых бронированных машин – 3366 (+12);
  • артиллерийских систем – 661 ​​(+14);
  • РСЗО – 207;
  • средств ПВО- 95;
  • самолетов – 210;
  • вертолетов – 175;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 535;
  • крылатых ракет – 121(+1);
  • кораблей/катеров – 13;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4);
  • специальной техники – 51.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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