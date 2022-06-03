В Генштабе назвали направление, которое стало самым "разгромным" для оккупантов

Военные РФ несут колоссальные потери. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1367 танков и ликвидировали около 30 950 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 950 (+100 за сутки) человек ликвидировано;

танков – 1367 (+4);

боевых бронированных машин – 3366 (+12);

артиллерийских систем – 661 ​​(+14);

РСЗО – 207;

средств ПВО- 95;

самолетов – 210;

вертолетов – 175;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535;

крылатых ракет – 121(+1);

кораблей/катеров – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4);

специальной техники – 51.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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