У Генштабі назвали напрямок, який став "найрозгромнішим" для окупантів

Військові РФ зазнають колосальних втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1367 танків та ліквідували близько 30 950 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.06 орієнтовно становили:

особового складу – близько 30 950 (+100 за добу) осіб ліквідовано;

танків – 1367 (+4);

бойових броньованих машин – 3366 (+12);

артилерійських систем – 661 (+14);

РСЗВ – 207;

засобів ППО – 95;

літаків – 210;

вертольотів – 175;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535;

крилатих ракет – 121(+1);

кораблів/катерів – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4);

спеціальної техніки – 51.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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