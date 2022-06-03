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У Генштабі назвали напрямок, який став "найрозгромнішим" для окупантів

Марія Дмитренко
3 червня, 09:52
Підрахунок втрат армії РФ ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Військові РФ зазнають колосальних втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1367 танків та ліквідували близько 30 950 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.06 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 30 950 (+100 за добу) осіб ліквідовано;
  • танків – 1367 (+4);
  • бойових броньованих машин – 3366 (+12);
  • артилерійських систем – 661 (+14);
  • РСЗВ – 207;
  • засобів ППО – 95;
  • літаків – 210;
  • вертольотів – 175;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535;
  • крилатих ракет – 121(+1);
  • кораблів/катерів – 13;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4);
  • спеціальної техніки – 51.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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