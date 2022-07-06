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В Генштабе назвали направления, которые стали самыми "разгромными" для оккупантов

Мария Дмитренко
6 июля, 09:25
Подсчет потерь армии РФ усложняется высокой интенсивностью боевых действий

Оккупанты несут потери. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1600 танков и ликвидировали около 36 500 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 500 (+150 за сутки) человек ликвидировано;
  • танков – 1600 (+6);
  • боевых бронированных машин – 3789 (+17);
  • артиллерийских систем – 812 (+6);
  • РСЗО – 247;
  • средства ПВО – 107 (+2);
  • самолетов – 217;
  • вертолетов – 187;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4);
  • крылатых ракет – 153 (+9);
  • кораблей/катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2648 (+14);
  • специальной техники – 65.

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

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Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам.

Также напомним, ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы".