В Генштабе назвали направления, которые стали самыми "разгромными" для оккупантов

Оккупанты несут потери. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1600 танков и ликвидировали около 36 500 российских военных.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 36 500 (+150 за сутки) человек ликвидировано;
- танков – 1600 (+6);
- боевых бронированных машин – 3789 (+17);
- артиллерийских систем – 812 (+6);
- РСЗО – 247;
- средства ПВО – 107 (+2);
- самолетов – 217;
- вертолетов – 187;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4);
- крылатых ракет – 153 (+9);
- кораблей/катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2648 (+14);
- специальной техники – 65.
Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам.
Также напомним, ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы".