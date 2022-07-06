У Генштабі назвали напрямки, які стали "найрозгромнішими" для окупантів

Окупанти зазнають втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1600 танків та ліквідували близько 36 500 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 36 500 (+150 за добу) осіб ліквідовано;

танків – 1600 (+6);

бойових броньованих машин – 3789 (+17);

артилерійських систем – 812 (+6);

РСЗВ – 247;

засобів ППО – 107 (+2);

літаків – 217;

вертольотів – 187;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4);

крилатих ракет – 153 (+9);

кораблів/катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 (+14);

спеціальної техніки – 65.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

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Раніше ми повідомляли, що на півдні ЗСУ з повітря потужно вдарили по окупантах.

Також нагадаємо, ЗСУ показали, як знищують російські "Урагани".