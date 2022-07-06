У Генштабі назвали напрямки, які стали "найрозгромнішими" для окупантів

Окупанти зазнають втрат. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1600 танків та ліквідували близько 36 500 російських військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.07 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 36 500 (+150 за добу) осіб ліквідовано;
- танків – 1600 (+6);
- бойових броньованих машин – 3789 (+17);
- артилерійських систем – 812 (+6);
- РСЗВ – 247;
- засобів ППО – 107 (+2);
- літаків – 217;
- вертольотів – 187;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4);
- крилатих ракет – 153 (+9);
- кораблів/катерів – 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 (+14);
- спеціальної техніки – 65.
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Раніше ми повідомляли, що на півдні ЗСУ з повітря потужно вдарили по окупантах.
Також нагадаємо, ЗСУ показали, як знищують російські "Урагани".