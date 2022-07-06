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У Генштабі назвали напрямки, які стали "найрозгромнішими" для окупантів

Марія Дмитренко
6 липня, 09:25
Підрахунок втрат армії РФ ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Окупанти зазнають втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1600 танків та ліквідували близько 36 500 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.07 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 36 500 (+150 за добу) осіб ліквідовано;
  • танків – 1600 (+6);
  • бойових броньованих машин – 3789 (+17);
  • артилерійських систем – 812 (+6);
  • РСЗВ – 247;
  • засобів ППО – 107 (+2);
  • літаків – 217;
  • вертольотів – 187;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4);
  • крилатих ракет – 153 (+9);
  • кораблів/катерів – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 (+14);
  • спеціальної техніки – 65.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

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Раніше ми повідомляли, що на півдні ЗСУ з повітря потужно вдарили по окупантах.

Також нагадаємо, ЗСУ показали, як знищують російські "Урагани".