В Генштабе назвали потери России на 17 мая

Захватчики теряют личный состав и технику в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины. За последние сутки ВСУ уничтожили 200 человек личного состава, один самолет, два вертолета, семь танков и другую технику врага. Подробные данные обнародовал генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 27900 (+200) человек,
- танков ‒ 1235 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) единиц,
- артиллерийских систем – 578 (+1) единиц,
- РСЗО – 198 (+3) единиц,
- средств ПВО – 90 (+1) единиц,
- самолетов – 201 (+1) единица,
- вертолетов – 167 (+2) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9) единиц,
- крылатых ракет – 97 (+0) единиц,
- корабли /катера – 13 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8) единиц,
- специальной техники — 43 (+1) единицы.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные о потерях врага уточняются, отметили в Генштабе.
Ситуация в Украине
Ранее в Генштабе рассказали, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на Донецком направлении. Вражеская авиация обстреливала объекты гражданской и военной инфраструктуры на востоке и промышленные объекты в глубине территории Украины.
По ряду направлений противник предпринимал безуспешные попытки атак. На некоторых направлениях происходит перегруппировка и попытки пополнения резервов.
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