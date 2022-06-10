В Генштабе назвали самое успешное в борьбе с врагом направление

ВСУ продолжают бить россиян / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина продолжает противостоять российскому военному вторжению и уничтожать врага. За прошедшие сутки РФ потеряла 200 солдат, 11 танков и другую военную технику. В Генштабе рассказали о потерях российской армии с начала полномасштабной войны.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составили:
- личного состава — около about 31900 (+200) человек ликвидировано
- танков ‒ 1409 (+11) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) единиц,
- артиллерийских систем – 712 (+1) единицы,
- РСЗО – 222 (+9) единицы,
- средства ПВО – 97 (+1) единиц,
- самолетов – 212 (+0) единиц,
- вертолетов – 178 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10) единицы,
- крылатые ракеты – 125 (+0) единиц,
- корабли /катера – 13 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17) единиц,
- специальная техника – 54 (+1) единицы.
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.
Россияне отказываются воевать
Несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.
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