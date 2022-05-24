В Генштабе назвали верное направление для РФ, где массово гибнут оккупанты

Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 29 350 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1302 танка.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.05
- личного состава – около 29350 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1302 (+9) единицы;
- боевых бронированных машин – 3194 (+28) единиц;
- артиллерийских систем – 606 (+2) единицы;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средства ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 205 (+1) единицы;
- вертолетов – 170 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4);
- крылатые ракеты – 112 (+2);
- корабли/катера – 13 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) единиц;
- специальная техника – 43 (+0).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Северодонецком направлении.