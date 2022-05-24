В Генштабе назвали верное направление для РФ, где массово гибнут оккупанты

Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 29 350 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1302 танка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.05

личного состава – около 29350 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1302 (+9) единицы;

боевых бронированных машин – 3194 (+28) единиц;

артиллерийских систем – 606 (+2) единицы;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средства ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 205 (+1) единицы;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4);

крылатые ракеты – 112 (+2);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) единиц;

специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Северодонецком направлении.

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