У Генштабі назвали правильний напрямок для РФ, де масово гинуть окупанти

Українські захисники знищують окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 29 350 солдатів РФ. Крім того, Росія втратила 1302 танки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.05

особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1302 (+9) одиниці;

бойових броньованих машин – 3194 (+28) одиниці;

артилерійських систем – 606 (+2) одиниць;

РСЗВ – 201 (+0) одиниця;

засобів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 205 (+1) одиниць;

вертольотів – 170 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4);

крилатих ракет – 112 (+2);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ:

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