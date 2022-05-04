В Генштабе подтвердили, что оккупанты пытаются штурмовать "Азовсталь"

РФ продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода / Фото: Коллаж: Сегодня
Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Удачи нет", – говорится в сообщении.
Что происходит
"РФ продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". Были попытки штурмовых действий. Периодически продолжаются артиллерийские, ракетно-бомбовые удары с авиации", – сказал он.
По его словам, Россия также пытается проводить в городе фильтрационные меры:
"Есть попытки, есть факты вывоза населения на территорию РФ – причем принудительно, без их согласия. И это, друзья, в XXI веке. Это преступления, которые РФ осуществляет по состоянию на сегодняшний день".
При этом источники "Украинской правды" сообщили, что оккупанты уже второй день штурмуют завод "Азовсталь". Штурм начался во вторник, 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.
Отмечается, что сегодня, 4 мая, россияне прорвались на завод, который до этого бомбили и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.
Напомним, полк "Азов" заявил, что в Мариуполе во время авиабомбардировок оккупантами завода "Азовсталь" погибли две женщины.