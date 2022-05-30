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В Генштабе рассказали, сколько ВСУ уничтожили оккупантов на "убийственном" направлении

София Ковнир
30 мая, 09:12
Россия на войне в Украине потеряла более 30 тысяч солдат

Украинские защитники уничтожают российских военных. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 30 350 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1349 танков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.05

  • личного состава – около 30 350 (+200) человек ликвидировано;
  • танков – 1349 (+11) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3282 (+12) единицы;
  • артиллерийских систем – 643 (+12) единицы;
  • РСЗО – 205 (+2) единиц;
  • средств ПВО – 93 (+0) единицы;
  • самолетов – 207 (+0) единиц;
  • вертолетов – 174 (+0) единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3);
  • крылатых ракет – 116 (+2);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2258 (+18) единиц;
  • специальная техника – 48 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Запорожском направлении.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 мая: Сумская и Харьковская области страдают от ударов российской авиацией и Искандеров, вражеские ракеты снова поразили Одесскую область, на Донбассе ВСУ отразили все атаки рашистов.

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