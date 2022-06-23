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В Генштабе рассказали, сколько врагов и техники "отминусовали" за сутки

Наталья Магдык
23 июня, 09:29
ВСУ уже ликвидировали 34 430 российских военных

Генштаб обнародовал сводку о потерях оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Благодаря усилиям ВСУ, за минувшие сутки российская армия потеряла 200 военных, также было уничтожено более 20 единиц техники.

Об этом говорится в сводке Генштаба Украины на странице в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 34 430 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1504 (+8) ед.,
  • боевых бронированных машин ‒ 3632 (+18) ед.,
  • артиллерийских систем – 756 (+4) ед.,
  • РСЗО – 240 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 99 (+0) ед.,
  • самолетов – 216 (+0) ед.,
  • вертолетов – 183 (+1) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6) ед.,
  • крылатых ракет – 137 (+0) ед.,
  • кораблей/катеров – 14 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2548 (+5) ед.,
  • специальной техники – 60 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 23 июня.