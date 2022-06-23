У Генштабі розповіли, скільки ворогів та техніки "відмінусували" за добу

Генштаб оприлюднив зведення про втрати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Завдяки зусиллям ЗСУ, минулої доби російська армія втратила 200 військових, також було знищено понад 20 одиниць техніки.
Про це йдеться у зведенні Генштабу України на сторінці у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.06 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1504 (+8) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3632 (+18) од.,
- артилерійських систем – 756 (+4) од.,
- РСЗВ – 240 (+1) од.,
- засобів ППО – 99 (+0) од.,
- літаків – 216 (+0) од.,
- гелікоптерів – 183 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) од.,
- крилатих ракет – 137 (+0) од.,
- кораблів / катерів – 14 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2548 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 60 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 23 червня.