Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Страна Подробности

В Генштабе сообщили, где ВСУ больше всего ликвидировали оккупантов за сутки

Павел Чернышук
2 июня, 11:11
Украинские военные наносят удары по российским захватчикам

Украинские военные ликвидировали около 30 850 российских оккупантов. / Фото: Укринформ, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают нести большие потери на территории Украины, в частности на Бахмутском направлении. В то же время стало известно о том, что у захватчиков уже уничтожено 1363 танка.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Реклама

Потери врага

В Генштабе отметили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 850 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1363 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3354 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем – 661 (+2) ед.;
  • РСЗО ‒ 207 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 95 (+1) ед.;
  • самолетов – 210 (+2) ед.;
  • вертолетов – 175 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);
  • крылатых ракет – 120 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2325 (+35) ед.;
  • специальной техники – 51 (+2) ед.

В то же время данные еще уточняются.

Фото – Генеральный штаб ВСУ.

Реклама

Напомним, в Минобороны Британии заявили, что российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка Луганской области. Но основная дорога, ведущая к Северодонецкому котлу, вероятно, остается под контролем Украины.

Читайте также: