В Генштабе сообщили, где ВСУ больше всего ликвидировали оккупантов за сутки

Украинские военные ликвидировали около 30 850 российских оккупантов. / Фото: Укринформ, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают нести большие потери на территории Украины, в частности на Бахмутском направлении. В то же время стало известно о том, что у захватчиков уже уничтожено 1363 танка.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага

В Генштабе отметили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 850 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1363 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 3354 (+11) ед.;

артиллерийских систем – 661 (+2) ед.;

РСЗО ‒ 207 (+0) ед.;

средства ПВО – 95 (+1) ед.;

самолетов – 210 (+2) ед.;

вертолетов – 175 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);

крылатых ракет – 120 (+0) ед.;

кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2325 (+35) ед.;

специальной техники – 51 (+2) ед.

В то же время данные еще уточняются.

Фото – Генеральный штаб ВСУ.

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Напомним, в Минобороны Британии заявили, что российские войска взяли под контроль большую часть Северодонецка Луганской области. Но основная дорога, ведущая к Северодонецкому котлу, вероятно, остается под контролем Украины.

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