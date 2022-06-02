У Генштабі повідомили, де ВСУ найбільше ліквідували окупантів за добу

Українські військові ліквідували близько 30 850 російських окупантів. / Фото: Укрінформ, , Колаж: Сьогодні
Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на території України, зокрема на Бахмутському напрямку. Водночас стало відомо про те, що в загарбників вже знищено 1363 танки.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога
У Генштабі зазначили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1363 (+2) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11) од.;
- артилерійських систем – 661 (+2) од.;
- РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 95 (+1) од.;
- літаків – 210 (+2) од.;
- гелікоптерів – 175 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 521 (+2);
- крилатих ракет ‒ 120 (+0) од.;
- кораблів / катерів ‒ 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2325 (+35) од.;
- спеціальної техніки ‒ 51 (+2) од.
Водночас дані ще уточнюються.
Фото – Генеральний штаб ЗСУ.
Нагадаємо, у Міноборони Британії заявили, що російські війська взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька Луганської області. Але основна дорога, яка веде до Сєвєродонецького котла, ймовірно, залишається під контролем України.