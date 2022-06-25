В Генштабе ВСУ назвали самые адские направления для оккупантов

Украинские защитники уничтожают российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"
Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 34 700 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1511 танков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано;
- танков – 1511 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 764 (+5) единицы;
- РСЗО – 241 (+0) единица;
- средств ПВО – 99 (+0) единиц;
- самолетов – 217 (+1);
- вертолетов – 184 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);
- крылатых ракет – 137 (+0);
- кораблей/катеров – 14 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;
- специальной техники – 60 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.
Ранее мы рассказывали, что оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Очередные свидетельства этому предоставил пленный уроженец Луганска, мобилизованный на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР".
Кроме того, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже почти 49 тысяч человек личного состава. Среди них более 37,5 тысячи военных вооруженных сил РФ, почти 9,5 тысячи наемников российских ЧВК и почти 1800 военных из Росгвардии. Об этом сообщил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в Telegram.