В Генштабе ВСУ назвали самые адские направления для оккупантов

Украинские защитники уничтожают российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 34 700 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1511 танков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано;

танков – 1511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единицы;

РСЗО – 241 (+0) единица;

средств ПВО – 99 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+1);

вертолетов – 184 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4);

крылатых ракет – 137 (+0);

кораблей/катеров – 14 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;

специальной техники – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Очередные свидетельства этому предоставил пленный уроженец Луганска, мобилизованный на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР".

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Кроме того, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже почти 49 тысяч человек личного состава. Среди них более 37,5 тысячи военных вооруженных сил РФ, почти 9,5 тысячи наемников российских ЧВК и почти 1800 военных из Росгвардии. Об этом сообщил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в Telegram.