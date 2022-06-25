У Генштабі ЗСУ назвали найпекельніші напрямки для окупантів

Українські захисники знищують російських загарбників. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують ліквідувати російських окупантів та їхню техніку на нашій території. Так, українські захисники знищили вже 34 700 солдат РФ. Крім того, Росія втратила 1511 танків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 700 (+170) осіб ліквідовано;

танків – 1511 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3645 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+5) одиниці;

РСЗВ – 241 (+0) одиниця;

засобів ППО – 99 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+1);

вертольотів – 184 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4);

крилатих ракет – 137 (+0);

кораблів/катерів – 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2560 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Раніше ми розповідали, що окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України. Чергові свідчення цього надав полонений уродженець Луганська, якого мобілізували на війну з лав так званої "народної міліції ЛНР".

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Крім того, Росія від початку повномасштабного вторгнення до України втратила вже майже 49 тисяч осіб особового складу. Серед них понад 37,5 тис. військових збройних сил РФ, майже 9,5 тис. найманців російських ПВК та майже 1800 військових із Росгвардії. Про це повідомив колишній голова МВС України Арсен Аваков у Telegram.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 25 червня: за останню добу ліквідовано 170 рашистів, знищено 4 танки та 8 броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 літак та 1 вертоліт. Найбільших втрат ворог зазнав на Курахівському та Бахмутському напрямках.