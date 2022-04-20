В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 20 апреля: почти 21 тыс. солдат и 815 танков

Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 20 апреля.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:
- личного состава — около 20 900 человек;
- танков ‒ 815 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 2 087 единиц;
- артиллерийских систем — 391 единица;
- РСЗО — 136 единиц;
- средств ПВО — 67 единиц;
- самолетов – 171 единица;
- вертолетов – 150 единиц;
- автомобильной техники — 1 504 единицы;
- корабли/катера — 8 единиц;
- цистерн с ГСМ —76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 165;
- специальной техники – 27;
- пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.
Данные уточняются.
"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ
Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.
- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую.
- Вообще воевать?
- Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказались.
- Так а че, б**дь, умирать-то ехать?
- Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там разх**рят.
- Какого х** вас посылают?
- А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам, знаешь что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!