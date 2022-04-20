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В Генштабе ВСУ подсчитали потери РФ на 20 апреля: почти 21 тыс. солдат и 815 танков

София Ковнир
20 апреля, 11:21
С начала вторжения РФ потеряла 2 087 боевых бронированных машин

Оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался о том, какие потери понесли российские войска в войне в Украине по состоянию на 20 апреля.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на странице в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 20 900 человек;
  • танков ‒ 815 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 2 087 единиц;
  • артиллерийских систем — 391 единица;
  • РСЗО — 136 единиц;
  • средств ПВО — 67 единиц;
  • самолетов – 171 единица;
  • вертолетов – 150 единиц;
  • автомобильной техники — 1 504 единицы;
  • корабли/катера — 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ —76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 165;
  • специальной техники – 27;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.

Данные уточняются.

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"Пусть лучше судят, чем сдохнуть": оккупанты отказываются воевать с ВСУ

Российские оккупанты все чаще отказываются отправляться на передовую даже под страхом уголовной ответственности. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов опубликовал в YouТube советник главы МВД Антон Геращенко.

- Короче, такая х**ня, всех отправляют на передовую.

- Вообще воевать?

- Воевать, да... Я отказ написал. 170 человек отказались.

- Так а че, б**дь, умирать-то ехать?

- Нас, наверное, в прокуратуру увезут или в ФСБ. Потом домой вернут, наверное, судить будут. Но лучше, б**дь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас мы не доедем, если поедем... На подъезде там разх**рят.

- Какого х** вас посылают?

- А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, б**дь, пехоту. Нам, знаешь что вчера сказали, б**дь? Мы спросили – где самолеты, где вертолеты? А их жалко! А вы – расходный материал. Вот и все, нах**!

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