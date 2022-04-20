У Генштабі ЗСУ підрахували втрати РФ на 20 квітня: майже 21 тис. солдатів та 815 танків

Окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував про те, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 20 квітня.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20 900 осіб;
- танків – 815 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2 087 одиниць;
- артилерійських систем – 391 одиниця;
- РСЗВ – 136 одиниць;
- засобів ППО – 67 одиниць;
- літаків – 171 одиниця;
- вертольотів – 150 одиниць;
- автомобільної техніки – 1 504 одиниці;
- кораблі/катери – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165;
- спеціальної техніки – 27;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4
Дані уточнюються.
"Нехай краще судять, ніж здохнути": окупанти відмовляються воювати із ЗСУ
Російські окупанти все частіше відмовляються від відправлення на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності. Перехоплення телефонної розмови одного з окупантів опублікував у YouTube радник глави МВС Антон Геращенко.
- Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову.
- Взагалі воювати?
- Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися.
- Так а що, б**дь, вмирати їхати?
- Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять.
- Якого х** вас посилають?
- А тому що нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам, знаєш що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. От і все, нах**!