В Генштабе ВСУ раскрыли новые данные о потерях захватчиков с начала войны

ВСУ уничтожают оккупантов на Донбассе. Фото: коллаж: "Сегодня"
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1358 танков и ликвидировали около 30 500 российских военных.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 500 (+150 в сутки) лиц ликвидировано,
- танков – 1358 (+9),
- боевых бронированных машин – 3302 (+20),
- артиллерийских систем – 649 (+6),
- РСЗО – 207 (+2),
- средств ПВО – 93,
- самолетов – 208 (+1),
- вертолетов – 174
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
- крылатых ракет – 120 (+2),
- кораблей/катеров – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11),
- специальной техники – 48.
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки, 30 мая) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.
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