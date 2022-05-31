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В Генштабе ВСУ раскрыли новые данные о потерях захватчиков с начала войны

Мария Дмитренко
31 мая, 12:16
Защитники продолжают выбивать врага с украинской земли

ВСУ уничтожают оккупантов на Донбассе. Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1358 танков и ликвидировали около 30 500 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 500 (+150 в сутки) лиц ликвидировано,
  • танков – 1358 (+9),
  • боевых бронированных машин – 3302 (+20),
  • артиллерийских систем – 649 (+6),
  • РСЗО – 207 (+2),
  • средств ПВО – 93,
  • самолетов – 208 (+1),
  • вертолетов – 174
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
  • крылатых ракет – 120 (+2),
  • кораблей/катеров – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11),
  • специальной техники – 48.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки, 30 мая) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.

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