В Генштабе ВСУ раскрыли новые данные о потерях захватчиков с начала войны

ВСУ уничтожают оккупантов на Донбассе. Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1358 танков и ликвидировали около 30 500 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 500 (+150 в сутки) лиц ликвидировано,

танков – 1358 (+9),

боевых бронированных машин – 3302 (+20),

артиллерийских систем – 649 (+6),

РСЗО – 207 (+2),

средств ПВО – 93,

самолетов – 208 (+1),

вертолетов – 174

БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),

крылатых ракет – 120 (+2),

кораблей/катеров – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11),

специальной техники – 48.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки, 30 мая) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.

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