В Харькове СБУ поймала координатора диверсантов "ЛДНР": что у него нашли

Задержанный координатор диверсантов сейчас дает показания СБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, координировавшего диверсионные группы и террористические группировки "ЛДНР" в регионе.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Facebook, во время задержания у мужчины изъяли так называемые "блокнот разведчика" и "блокнот старшего радиотелефониста", которые использует армия оккупантов. Кроме того, у него обнаружены 5 боевых гранат, тротиловые шашки с запалами и sim-карты российских и белорусских операторов.

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В настоящее время задержанный дает показания следователям СБУ.

Кроме того, в Днепре СБУ задержала коллаборанта, который "метил" на руководящий пост потенциальной администрации оккупантов.

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"Активный в соцсетях сторонник "руZZкого мира" до недавнего времени работал на объекте критической инфраструктуры Днепра, откуда был уволен. Он собирал для оккупантов информацию о работниках этого объекта, их политической ориентированности и уровне лояльности к России", – говорится в сообщении.

У Путина есть шпион в Харькове – МВД

Советник главы МВД Антон Геращенко ранее не исключал, что в руководстве Харьковской области работает российский шпион, который наводил крылатые ракеты на город.

"Не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации... так вот – совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских, и пограничников, и прочих", – сказал Геращенко.

Он добавил, что на следующий же день, когда совещание было в Управлении полиции, ракета снова прилетела уже во время совещания.