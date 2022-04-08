В Херсонской области окупанти изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку

Оккупанты насилуют украинских женщин/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российские захватчики на оккупированной территории изнасиловали беременную девушку и бабушку, а также из "Града" расстреляли лодку, которой люди хотели спастись.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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По словам Вилкула, в самом городе ситуация контролируется.
"Наши доблестные вооруженные силы успешно бьют врага на дальних подступах к Кривому Рогу. И эта новость хорошая. Единственное, что было сегодня (7 апреля – ред.) в пределах Кривого Рога – это падение обломков вражеской ракеты. Взрыва не было, одному человеку не тяжело повредило ногу", — рассказал Вилкул.
Оккупанты изнасиловали беременную девушку и бабушку.
"Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, которыми мы сейчас занимаемся, мы все больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на Ингулецком направлении. Это то, почему никогда не будет прощения", – сообщил Вилкул.
Утром 7 апреля на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Рассвет" в Марьянском Криворожского района российские оккупанты расстреляли эвакуационную лодку, плывшую со стороны Первомаевки Херсонской области.
"Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70 метров от берега. В лодке было 14 человек. Трое детей и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13 лет умер чуть позже. Семеро человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они хотели выжить. И это – военное преступление! И это — Гаагский трибунал", — подчеркнул начальник военной администрации. Кривого Рога.
Оккупанты с моря нанесли ракетный удар по Одесской области
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате этого повреждены объекты инфраструктуры.
"Информация от Оперативного командования "Юг": В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются", — говорится в сообщении Одесского городского совета.
В Одесском горсовете напомнили о недопустимости публикаций фото и видео, разглашении обстоятельств и геолокации последствий боевых действий.