На Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю

"Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега. У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13 років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні та двоє зникли безвісти. Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки! Добре знали, що там мирні люди. Та розстріляли їх ракетами. Просто через те, що вони хотіли вижити. І це — військовий злочин! І це – Гаазький трибунал", — наголосив начальник військової адміністрації Кривого Рогу.