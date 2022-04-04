В Херсонской области военные РФ похитили главу местной общины

Российские военные. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты похитили в Железном Порту, что в Херсонской области главу Бехтерской общины Михаила Барака. На данный момент его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook.
"Поступила информация, что сегодня в 10:30 в Железном Порту оккупантами был похищен глава Бехтерской общины Бурак Михаил Иванович", – написал он.
Ситуация в Херсоне и области
- 12 марта в Херсоне произошло экстренное заседание областного совета. На нем было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно. Российские захватчики планировали проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".
- В оккупированных российскими войсками городах жители провели митинги. В частности, жители Каховки и Херсона выступили за свободу от российской оккупации.
- В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от захватчиков и взяли под контроль 11 населенных пунктов.
- В Херсоне похитили и пытают депутата районного совета Дмитрия Афанасьева.