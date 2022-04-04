В Херсонской области военные РФ похитили главу местной общины

Российские военные. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты похитили в Железном Порту, что в Херсонской области главу Бехтерской общины Михаила Барака. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook.

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"Поступила информация, что сегодня в 10:30 в Железном Порту оккупантами был похищен глава Бехтерской общины Бурак Михаил Иванович", – написал он.

Ситуация в Херсоне и области