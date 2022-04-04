У Херсонській області військові РФ викрали голову місцевої громади

Російські військові. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти викрали у Залізному Порту, що на Херсонщині голову Бехтерської громади Михайла Барака. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook.

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"Надійшла інформація, що сьогодні о 10:30 у Залізному Порту окупантами було викрадено голову Бехтерської громади Бурака Михайла Івановича", – написав він.

Ситуація у Херсоні та області