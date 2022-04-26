В Херсонской области ВСУ уничтожили склад РФ, более 70 оккупантов убиты – Генштаб

Оккупанты несут потери / Коллаж "Сегодня"
Начались 62 сутки войны. Враг продолжает наступать в восточной операционной зоне, чтобы разгромить группировки Объединенных сил. Также РФ пытается установить контроль над Донбассом и обеспечить сухопутный коридор между территориями и оккупированным Крымом.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводит. На Северском направлении также нет ударной группировки РФ для наступления.
Враг усилил охрану
В граничащих с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областей Россия усилила охрану границы и пунктов пропуска. Оккупанты в приграничных районах ужесточили противодиверсионные меры.
Где идут бои
На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку города Харькова, огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.
"Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Продолжаются боевые действия", – говорится в сообщении.
На Донецком и Таврическом направлениях РФ перемещает пункты управления ближе к линии боевого столкновения.
Противник оказывает огневое влияние по позициям украинских войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения:
- на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;
- на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои;
- на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, удачи не имеет;
- на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;
- на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.
РФ оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.
На Южнобужском направлении противник, по всей линии столкновения, производил единичные обстрелы украинских подразделений. Также есть активность в районе административной границы Николаевской области.
Потери оккупантов
В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава РФ (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется.
Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.
"Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины", – говорится в сообщении.
Группировка Воздушных ВСУ за предыдущие сутки поразили десять воздушных целей:
- три самолета,
- четыре БПЛА оперативно-тактического уровня,
- три крылатых ракеты.
На территории Донецкой и Луганской за минувшие сутки украинские военные:
- отбили 6 атак врага,
- уничтожили 4 танка,
- 5 артиллерийских систем,
- 13 единиц бронированной техники,
- 15 единиц автомобильной техники,
- 2 топливозаправщика,
- 1 зенитную установку.