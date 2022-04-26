На Херсонщині ЗСУ знищили склад РФ, понад 70 окупантів убито – Генштаб

Окупанти зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"

Почалася 62-га доба війни. Ворог продовжує наступати у східній операційній зоні, щоби розгромити угруповання Об'єднаних сил. Також РФ намагається встановити контроль над Донбасом та забезпечити сухопутний коридор між територіями та окупованим Кримом.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводить. На Сіверському напрямку також немає ударного угруповання РФ для наступу.

Ворог посилив охорону

У Брянській, Курській та Білгородській областях, що межують з Україною, Росія посилила охорону кордону та пунктів пропуску. Окупанти у прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи.

Де тривають бої

На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова, вогневу поразку підрозділів українських військ та об'єктів критичної інфраструктури.

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"Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Продовжуються бойові дії", – йдеться у повідомленні.

На Донецькому та Таврійському напрямах РФ переміщає пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення.

Противник має вогневий вплив на позиції українських військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення:

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на Сєвєродонецькому напрямку противник веде бойові дії у районі населеного пункту Рубіжне;

на Попаснянському напрямі намагається опанувати Попасну, тривають бої;

на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії, удачі не має;

на Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка;

на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії у напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої.

РФ надає масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

На Південнобузькому напрямку противник по всій лінії зіткнення провадив поодинокі обстріли українських підрозділів. Також є активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області.

Втрати окупантів

У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад із боєприпасами та велику кількість особового складу РФ (понад 70 осіб убитими). Точна кількість загиблих уточнюється.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.

"Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України", – йдеться у повідомленні.

Угруповання Повітряних ЗСУ за попередню добу вразило десять повітряних цілей:

три літаки,

чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня,

три крилаті ракети.

На території Донецької та Луганської минулої доби українські військові:

відбили 6 атак ворога,

знищили 4 танки,

5 артилерійських систем,

13 одиниць броньованої техніки,

15 одиниць автомобільної техніки,

2 паливозаправники,

1 зенітну установку.

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