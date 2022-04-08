В Ирпене закончили первый этап разминирования – Нацполиция

В Ирпене идет разминирование / Фото: Коллаж: Сегодня
Полицейские завершили первый этап разминирования Ирпеня. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что копы нашли авиабомбы, остатки ракетного комплекса "Искандер", кассетные боеприпасы, противопехотные мины и даже самодельные взрывные устройства.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Взрывотехники проверили места базирования оккупантов и ведения боевых действий, покинутые боевые позиции и все улицы города.
"Военные России оставили после себя тысячи опасных "сюрпризов". И это не только неразорвавшиеся боеприпасы и укрытия боекомплекта, но и специально установленные растяжки и заминированная техника", – сказал Клименко.
В Ирпене взрывотехники Нацполиции изъяли более 3000 взрывоопасных предметов:
- авиационные бомбы;
- остатки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер";
- противотанковые ракетные комплексы;
- кассетные боеприпасы;
- противопехотные мины ОЗМ-72;
- снаряды к пушкам;
- минометные мины;
- автоматические гранатометы;
- самодельные взрывные устройства и патроны разного калибра.
Все эти предметы будут уничтожены в специально отведенном месте. Следующим этапом разминирования будет зачистка от опасных предметов жилищного фонда города.
Обстановка в Ирпене
- Руководство Ирпеня (Киевская область) подчеркнуло, что возвращаться в город пока опасно для жизни. Там находят много мин, растяжек, которые оставили оккупанты.
- Власти города сообщили, что с 30 марта в Ирпене начали искать пропавших в результате войны людей и расчищать город от завалов. Кроме того, начали эвакуировать раненых и хоронить умерших.
- На улицах освобожденного от оккупантов Ирпеня собирают тела мирных жителей.
- Полностью освободить Ирпень после почти двух недель ожесточенных боев удалось военным.