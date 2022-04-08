В Ірпені закінчили перший етап розмінування – Нацполіція

В Ірпені триває розмінування / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліцейські завершили перший етап розмінування Ірпіня. Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що копи знайшли авіабомби, залишки ракетного комплексу "Іскандер", касетні боєприпаси, протипіхотні міни та навіть саморобні вибухові пристрої.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Вибухотехніки перевірили місця базування окупантів та ведення бойових дій, покинуті бойові позиції та всі вулиці міста.

"Військові РФ залишили після себе тисячі небезпечних "сюрпризів". І це не лише боєприпаси, які не вибухнули, і сховки боєкомплекту, а й спеціально встановлені розтяжки і замінована техніка", – сказав Клименко.

В Ірпені вибухотехніки Нацполіції вилучили понад 3000 вибухонебезпечних предметів:

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авіаційні бомби;

залишки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер";

протитанкові ракетні комплекси;

касетні боєприпаси;

протипіхотні міни ОЗМ-72;

снаряди до гармат;

мінометні міни;

автоматичні гранатомети;

саморобні вибухові пристрої та патрони різного калібру.

Усі ці предмети будуть знищені у спеціально відведеному місці. Наступним етапом розмінування буде зачистка від небезпечних предметів житлового фонду міста.

Обстановка в Ірпені