В Каховке оккупанты похитили директора школы

Оккупанты похитили директора школы/Фото: коллаж: "Сегодня"

В городе Каховка Херсонской области российские оккупанты похитили из дома директора школы Виктора Пендальчука.

Об этом сообщает Каховская городская территориальная громада в Facebook.

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"30 апреля из своего дома военными РФ был похищен каховчанин, учитель, директор школы Пендальчук Виктор Михайлович (1977 г.р.)", — говорится в сообщении.

Сейчас местонахождение мужчины неизвестно.

Пендальчук Виктор Михайлович/Фото: Каховская городская территориальная громада

Оккупанты похитили двух волонтеров из Великобритании

В Запорожской области оккупанты похитили двух волонтеров из Великобритании. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

"Военнослужащие России похитили двух волонтеров, которые были привлечены к организации и обеспечению эвакуационных коридоров на территории Запорожской области. В настоящее время их местонахождение неизвестно", – говорится в сообщении Запорожской ОВА.

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