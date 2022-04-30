У Каховці окупанти викрали директора школи

Окупанти викрали директора школи/Фото: колаж: "Сьогодні"
У місті Каховка Херсонської області російські окупанти викрали з дому директора школи Віктора Пендальчука.
Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у Facebook.
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"30 квітня зі свого дому військовими РФ було забрано каховчанина, вчителя, директора школи Пендальчука Віктора Михайловича (1977 р.н.)", — йдеться у повідомленні.
Наразі місцеперебування чоловіка невідоме.
Окупанти викрали двох волонтерів з Великої Британії
У Запорізькій області окупанти викрали двох волонтерів з Великої Британії. Наразі їхнє місцеперебування невідоме.
"Військовослужбовці Росії викрали двох волонтерів, які були залучені до організації та забезпечення евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їхнє місцеперебування невідоме", – йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.