В Киев прибыли два сенатора США, работающие над затягиванием удавки на шее Путина

Путин - террорист. Это знают и сенаторы США, и Зеленский / Коллаж "Сегодня"

В Киеве с визитом находятся видные американские сенаторы, представители двух главных партий страны – республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Они являются авторами важного для Украины законопроекта о признании России государством-террористом.

Об этом визите сообщил Офис президента Украины.

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На Банковой сообщили, что во время встречи гостей с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны отдельно коснулись вопроса усиления санкционного давления на Россию. Линдси Грэм и Ричард Блюменталь проинформировали Владимира Зеленского о работе, которую они ведут в Сенате с целью признания Российской Федерации государством – спонсором терроризма.

Удавка на шее Путина

Советник главы МВД Антон Геращенко написал, что с принятием этого законопроекта удавка на шее международного преступника Владимира Путина затянется еще туже.

"Если этот Закон будет принят, то всем американским компаниям будет запрещено работать с россией: ни покупать товары, ни продавать товары, ни сдавать ничего в аренду или в лизинг, ни страховать. А если какие-то другие страны и компании будут работать с россией, то им будет запрещено работать с США. Это самая высокая степень санкция, которая вводится американским правительством при поддержке народа. Такие санкции введены против Северной Кореи, Ирана и Судана. Если этим смелым сенаторам удастся осуществить задуманное, то удавка на шее путина сожмется еще туже", – написал Геращенко на своем телеграм-канале.

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