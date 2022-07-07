До Києва прибули два сенатори США, які працюють над затягуванням зашморгу на шиї Путіна

Путін – терорист. Це знають і сенатори США, і Зеленський / Колаж "Сьогодні"

У Києві з візитом перебувають американські сенатори, представники двох головних партій країни – республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь. Вони є авторами важливого для України законопроекту про визнання Росії державою-терористом.

Про цей візит повідомив Офіс президента України.

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На Банковій повідомили, що під час зустрічі гостей із президентом України Володимиром Зеленським сторони окремо торкнулися питання посилення санкційного тиску на Росію. Ліндсі Грем та Річард Блюменталь проінформували Володимира Зеленського про роботу, яку вони ведуть у Сенаті з метою визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму.

Зашморг на шиї Путіна

Радник голови МВС Антон Геращенко написав, що з ухваленням цього законопроекту зашморг на шиї міжнародного злочинця Володимира Путіна затягнеться ще тугіше.

"Якщо цей Закон буде ухвалено, то всім американським компаніям буде заборонено працювати з росією: ні купувати товари, ні продавати товари, ні здавати нічого в оренду чи лізинг, ні страхувати. А якщо якісь інші країни та компанії працюватимуть із росією, то їм буде заборонено працювати зі США. Це найвищий ступінь санкції, який запроваджується американським урядом за підтримки народу. Такі санкції зведено проти Північної Кореї, Ірану та Судану. Якщо цим сміливим сенаторам вдасться здійснити задумане, то зашморг на шиї путіна стиснеться ще тугіше", – написав Геращенко на своєму телеграм-каналі .

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