В Киевской области от рук оккупантов погибли 1187 человек

Оккупанты убивают мирных жителей в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области полицейские обнаружили уже 1187 тел мирных жителей, погибших от рук оккупантов. Из них 412 — это тела замученных и убитых жителей Бучи.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"1 187 тел мирных жителей Киевщины, погибших от рук российской армии, уже обнаружено правоохранительными органами. Из них 412 — это тела замученных и убитых жителей Бучи. В течение вчерашнего дня в Киевской области было найдено 26 тел погибших", — заявила Денисова.

По ее словам, работы по разбору завалов и поиску убитых продолжаются. Еще более 200 человек остаются пропавшими без вести.

Денисова добавила, что в Тростянце Сумской области следователи задокументировали около 20 фактов пыток российскими военными местного населения.

"В местах, где людей подвергали пыткам, обнаружили дубинки, наручники, металлические клещи и одежду пострадавших со следами крови. Россияне и боевики "ЛДНР" забирали людей и стреляли в животных", — подчеркнула омбудсмен.

В Украине из-за вторжения России погибли 219 детей

По состоянию на сегодня, 29 апреля, на утро более 617 детей пострадали в Украине в результате агрессии Российской Федерации. Об этом сообщил в Telegram Офис генпрокурора.

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По официальным данным, 219 детей погибли и более 398 получили ранения разной степени тяжести. Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 139;

Киевской – 115;

Харьковской – 95;

Черниговской – 68;

Херсонской – 44;

Николаевской – 43;

Луганской – 37;

Запорожской – 27;

Сумской – 17;

в г. Киеве – 16;

Житомирской – 15.

Стало известно, что в первую неделю марта на автодороге возле с. Красное Черниговского района Черниговской области на мине взорвался автомобиль, в результате чего погибли дети – 2 и 14 лет. 7 марта во время артиллерийских обстрелов оккупантами Романовского моста в г. Ирпень получил контузию 10-летний мальчик", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора также отметили, что 28 апреля в результате обстрела оккупантами с. Циркуны Харьковского района Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка. 28 апреля в результате обстрела г. Запорожья получили ранения 5 человек, среди которых ребенок.

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Также стало известно, что 11 апреля в г. Харьков в результате артиллерийских обстрелов получил ранение 9-летний мальчик, а 21 апреля в лечебное учреждение Днепропетровской области доставлен 17-летний парень с ранениями, которые он получил в результате обстрелов российскими оккупантами г. Мариуполь.

Кроме этого, стало известно, что 1556 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел Россией. 102 из них полностью разрушены.

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