У Київській області від рук окупантів загинули 1187 людей

Окупанти вбивають мирних мешканців в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області поліцейські виявили вже 1187 тіл мирних жителів, які загинули від рук окупантів. З них 412 – це тіла закатованих та вбитих мешканців Бучі.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"1187 тіл мирних мешканців Київщини, які загинули від рук російської армії, вже виявлено правоохоронними органами. З них 412 – це тіла закатованих та вбитих жителів Бучі. Протягом учорашнього дня на Київщині було знайдено 26 тіл загиблих", — заявила Денісова.

За її словами, роботи з розбирання завалів та пошуку убитих тривають. Ще понад 200 осіб залишаються зниклими безвісти.

Денісова додала, що у Тростянці на Сумщині слідчі задокументували близько 20 фактів катування російськими військовими місцевого населення.

"У місцях, де люди зазнавали тортур, виявили кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові. Росіяни та бойовики "ЛДНР" забирали людей та стріляли по тваринах", – наголосила омбудсмен.

В Україні через вторгнення Росії загинули 219 дітей

Станом на сьогодні, 29 квітня, на ранок більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок агресії Російської Федерації. Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.

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За офіційними даними, 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 139;

Київській – 115;

Харківській – 95;

Чернігівській – 68;

Херсонській – 44;

Миколаївській – 43;

Луганській – 37;

Запорізькій – 27;

Сумській – 17;

у м. Києві – 16;

Житомирській – 15.

"Стало відомо, що в перший тиждень березня на автодорозі біля с. Красне Чернігівського району Чернігівської області на міні підірвався автомобіль, в результаті чого загинули діти – 2 та 14 років. 7 березня під час артилерійського обстрілу окупантами Романівського мосту в м. Ірпінь отримав контузію 10-річний хлопчик", – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що 28 квітня внаслідок обстрілу окупантами с. Циркуни Харківського району Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка. 28 квітня внаслідок обстрілу м. Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких дитина.

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Також стало відомо, що 11 квітня в м. Харків внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик, а 21 квітня до лікувального закладу Дніпропетровської області доставлено 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів російськими окупантами м. Маріуполь.

До того ж, стало відомо, що 1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл Росією. 102 з них зруйновано повністю.

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