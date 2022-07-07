В Лисичанске и Северодонецке уже начали обманом "мобилизовать" местных – Гайдай

Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированных РФ Лисичанске и Северодонецке враг обманным путем проводит мобилизацию мирного населения. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина". За счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-либо задачи. Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже", – рассказал он о варварских методах оккупантов.

Также он отметил, что россиянам уже третий месяц не удается захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут.

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"Оккупанты контролируют только те участки, от которых мы отошли на новые оборонительные позиции. Пока держали Лисичанск, никаким метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная "Великая битва", – резюмировал он.

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Телеведущий и журналист Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 июля.