У Лисичанську та Сєвєродонецьку вже почали обманом "мобілізувати" місцевих – Гайдай

Гайдай розповів про ситуацію у Луганській області / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованих РФ Лисичанську та Сєвєродонецьку ворог обманним шляхом проводить мобілізацію мирного населення. Про це в Telegram каналі повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, у водоканал, а за кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина". За рахунок сєвєродончан та лисичан ворог намагається подолати опір українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Очікуємо на чергове посилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п'ятикратну перевагу використовувати теж", – розповів він про варварські методи окупантів.

Також він зазначив, що росіянам вже третій місяць не вдається захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута.

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"Окупанти контролюють лише ті ділянки, від яких ми відійшли на нові оборонні позиції. Поки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова "Велика битва", – резюмував він.

Ситуація у регіоні

Російські загарбники кинули на захоплення міста Лисичанська Луганської області великі резерви. Окупанти використовують навіть давно застарілі радянські танки Т-62.

Крім того, окупанти б'ють по Лисичанську касетними боєприпасами.

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Російські окупанти повністю знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ. До цього українські війська почали залишати зруйноване місто. Це пов'язано з тим, що захисники відходять на більш укріплені позиції.

Після трьох з половиною місяців оборони Сєвєродонецька українські війська залишили повністю зруйноване окупантами місто.