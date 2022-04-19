В Лисичанске мужчина бросил гранату в полицейских, есть жертвы

Один полицейский погиб, еще двое ранены. Фото: коллаж "Сегодня"
Во время оперативных мероприятий в Лисичанске убит сотрудник полиции, ранены еще двое.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Так, 18 апреля в Лисичанске во время изъятия представителями территориальной обороны совместно с сотрудниками ГУНП в Луганской области гранаты у гражданина Украины 1980 года рождения, последний бросил взрывное устройство в сторону полицейских, после чего завладел служебным автоматом.
В результате смертельное ранение получил оперуполномоченный Северодонецкого районного управления полиции.
Еще двое полицейских ранены. У первого – множественные осколочные повреждения левой руки. У второго – огнестрельное осколочное ранение лица.
В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию мужчины.
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