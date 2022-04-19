У Лисичанську чоловік кинув гранату у поліцейських, є жертви

Один поліцейський загинув, ще двоє поранено. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час оперативних заходів у Лисичанську вбито співробітника поліції, поранено ще двох.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Так, 18 квітня у Лисичанську під час вилучення представниками територіальної оборони спільно зі співробітниками ГУНП у Луганській області гранати у громадянина України 1980 року народження, останній кинув вибуховий пристрій у бік поліцейських, після чого заволодів службовим автоматом.

Внаслідок чого смертельне поранення отримав оперуповноважений Сєвєродонецького районного управління поліції.

Ще двоє поліцейських поранені. У першого – множинні уламки уламків лівої руки. У другого – вогнепальне осколкове поранення обличчя.

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Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання чоловіка.

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