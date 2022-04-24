В Луганской области из-за обстрелов оккупантов люди остались без газа – Гайдай

Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области повредили газопровод. Фото: коллаж "Сегодня"

В Горской громаде Луганской области из-за обстрелов оккупантов перебит магистральный газопровод, горела трансформаторная подстанция.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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23 апреля российские оккупанты не только убили шестерых жителей Горской громады и разрушили жилые дома, но и нанесли значительный ущерб остаткам инфраструктуры.

В частности, перебит магистральный газопровод высокого давления. Без голубого топлива остались примерно 5,5 тысячи абонентов Горской и Попаснянской громад.

"Также огонь охватил трансформаторную подстанцию. Возгорание спасатели устранили, а вот удастся ли починить – посмотрим. Без света и воды вторые сутки находятся жители Северодонецка. В общей сложности без газоснабжения остаются 46 населенных пунктов – 113 610 абонентов. Обесточены 38 населенных пунктов – 114 155 потребителей", – подчеркнул Гайдай.

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Поврежденная станция в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Оккупанты обстреляли Луганскую область: много жертв, разрушены дома

За прошедшие сутки, 23 апреля, российские оккупанты 12 раз обстреляли Луганскую область. В результате этого восемь погибших, двое раненых, разрушены семь домов и отделение полиции. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Шесть человек погибли после вчерашней артиллерийской атаки по городам Горское и Золотое. Еще два человека тяжело ранены. Также стало известно о двух жертвах – несколько дней назад вражеский снаряд попал в дом в Попасной. Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, спасти не удалось", – рассказал он.

Кроме того, вчера днем сотрудники ГСЧС эвакуировали из-под обстрелов трех человек в Рубежном. За 23 апреля россияне 12 раз обстреливали мирные дома жителей Луганской области. Пострадали, в частности, Горское, Золотое, Лисичанск, Северодонецк.

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Так, в Лисичанске еще утром загорелась многоэтажка, в Рубежном ночью пламя охватило частный дом.

В Северодонецке разрушения получили сразу пять домов, четыре из которых расположены рядом, а также здание Национальной полиции.

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