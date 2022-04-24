У Луганській області через обстріл окупантів люди залишилися без газу – Гайдай

Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині пошкодили газопровід. Фото: колаж "Сьогодні"

У Гірській громаді Луганської області через обстріл окупантів перебито магістральний газопровід, горіла трансформаторна підстанція.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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23 квітня російські окупанти не лише вбили шістьох мешканців Гірської громади та зруйнували житлові будинки, а й завдали значної шкоди залишкам інфраструктури.

Зокрема, перебито магістральний газопровід високого тиску. Без блакитного палива залишилося приблизно 5,5 тисячі абонентів Гірської та Попаснянської громад.

"Також полум’ям охопило трансформаторну підстанцію. Займання рятувальники приборкали, а от чи вдасться полагодити – подивимось. Без світла і води другу добу перебувають жителі Сєвєродонецька. Загалом без газопостачання залишаються 46 населених пунктів – 113 610 абонентів. Знеструмлено 38 населених пунктів – 114 155 споживачів", – наголосив Гайдай.

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Пошкоджена станція Луганської області. Фото: Сергій Гайдай

Окупанти обстріляли Луганську область: багато жертв, зруйновано будинки

За минулу добу, 23 квітня, російські окупанти 12 разів обстріляли Луганську область. У результаті – восьмеро загиблих, двоє поранених, зруйновано сім будинків та відділення поліції. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Шестеро осіб загинули після учорашньої артилерійської атаки по містах Гірське та Золоте. Ще дві людини важко поранені. Також стало відомо про дві жертви, у яких росіяни забрали життя – декілька днів тому ворожий снаряд влучив у будинок в Попасній. Під завалами опинилися дві жінки, яких, на жаль, врятувати не вдалося", – розповів він.

Крім того, учора вдень співробітники ДСНС евакуювали з-під обстрілу трьох людей у Рубіжному. 23 квітня росіяни 12 разів обстрілювали мирні будинки мешканців Луганської області. Постраждали, зокрема, Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

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Так, у Лисичанську ще зранку зайнялася багатоповерхівка, в Рубіжному вночі полум’я охопило приватний будинок.

У Сєвєродонецьку руйнувань зазнали одразу п’ять будинків, чотири з яких розташовані поруч, а також будівля Національної поліції.

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