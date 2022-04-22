В Мангуше оккупанты могли похоронить до 9 тысяч мариупольцев (фото)

Оккупанты хоронят мариупольцев. Фото: URA, коллаж "Сегодня"

В поселке Мангуш Донецкой области российские оккупанты могли похоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев. На это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше. Новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами каждый день на протяжении всего апреля. Источники сообщают, что в таких могилах тела укладывают в несколько слоев.

"В Мариуполе совершено величайшее военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. А это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Нужно остановить геноцид", – заявил мэр города Вадим Бойченко.

К середине марта в разных частях Мариуполя и пригорода коммунальные службы захоронили около 5 тысяч человек.

По предварительным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек.

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Обстановка в Мариуполе

21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".

Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.

В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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