В Мариуполе более 100 тысяч людей умирают от голода – ООН

В Мариуполе у людей нет еды, воды и тепла. Фото: REUTERS, коллаж "Сегодня"
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что в Мариуполе местные жители умирают от голода. По его словам, ООН пытается доставить продовольствие в районы Украины, но есть много сложностей.
Об этом пишет "Голос Америки".
Как рассказал Бисли, доставить продовольствие в Украину усложняет отсутствие доступа в оккупированные районы, нехватка рабочей силы и топлива.
По данным ООН, в Мариуполе более 100 тысяч людей страдают от недостатка еды, воды и тепла.
"Это катастрофическая ситуация. Люди умирают от голода", – подчеркнул Бисли.
РФ стерла с лица земли Мариуполь, города больше нет – Кириленко
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Мариуполь просто стерт с лица земли Российской Федерацией. По его словам, город превратился в труху самого себя. Об этом Кириленко сообщил в эфире информационного марафона на украинских телеканалах.
Губернатор области рассказал, что украинские войска сохраняют контроль над Мариуполем по мере приближения российских сил. При этом Кириленко отметил, что города больше нет.
"Город уже превратился в труху самого себя. Враг не может взять Мариуполь. Враг может захватить землю, на которой стоял Мариуполь, но города Мариуполя больше нет. Город Мариуполь стерт с лица земли Российской Федерацией", – сказал глава Донецкой ОВА.
Ситуация в Мариуполе
- Мариупольский горсовет в своем telegram-канале сообщил, что российские оккупанты начали эксгумацию тел местных жителей, похороненных во дворах жилых домов. Куда будут потом направлены тела – неизвестно.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном оккупантами Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей. В городе из-за постоянных атак российских военных разрушены 95% зданий.
- По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, после соединения с полком "Азов" подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского, защита города стала более сильнее.